Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх із рекордним результатом виступила на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

У Стокгольмі Магучіх взяла планку 2,03 м і стала володаркою найкращого результату сезону, повідомляє Суспільне.

На шведському етапі разом із Магучіх змагалася ще одна українка - Ірина Геращенко. Вона також вела боротьбу за перший для себе подіум на етапі Діамантової ліги.

У фінальну четвірку спортсменок увійшли Магучіх, Геращенко, а також дві австралійки - Нікола МакДермотт та Елеанор Паттерсон. Геращенко та Паттерсон зупинилися на висоті 1,96 м, однак австралійка випередила українку завдяки меншій кількості спроб.

Проте перемогу здобула саме Магучіх. Разом із МакДермотт українка стрибнула на 2,01 м з другої спроби. Однак Ярослава взяла наступну - 2,03 м з останньої спроби, а австралійка - не змогла.

Магучіх спробувала взяти висоту 2,07 м та повторити рекорд Бланки Влашич, встановлений 14 років тому. Однак жодна із трьох спроб українки не виявилася успішною.

2,03 м - другий найкращий результат у кар'єрі Магучіх у стрибках на відкритому повітрі. На чемпіонаті світу-2019 Ярослава показала результат 2,04 м.

Особистий рекорд Магучіх у стрибках у висоту - 2,06 м. Його вона встановила на змаганнях у Банській Бистриці в лютому 2021-го, однак той турнір проходив у приміщенні.