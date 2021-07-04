Уболівальники зустріли гравців збірної України з футболу в аеропорту

Уболівальники зустріли гравців Української збірної з футболу під керівництвом Андрія Шевченка у аеропорту "Бориспіль".

На даху багаторівневого паркінгу аеропорту зібралися тисячі українців з національною символікою, які вітали збірну скандуванням та оплесками. До події також приєдналися відомі зірки: лідер групи ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та репер ЯрмаК, які разом із вболівальниками виконали на честь команди національний гімн країни.

Організував збір вболівальників для привітання футболістів та тренерського штабу титульний спонсор команди компанія «Епіцентр» за підтримки Української асоціації футболу.

Головний тренер збірної Андрій Шевченко подякував вболівальникам за підтримку та теплу зустріч, а своїм підопічним - за самовідданість та характер. "Я вдячний вам за таку підтримку! Це було дуже важливо, коли ми виходили на ігри. Дякуємо всім, хто приїхав підтримати команду. Дякуємо всім, хто вболівав в Україні. Ми бачили та відчували вашу підтримку. Я хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, бажання та футбол, які вони показали", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, українська команда пробилася до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1. Вирішальний гол на останніх хвилинах додаткового часу забив український форвард Артем Довбик. Цей гол також увійшов в історію, як найбільш пізній переможний гол, забитий на Чемпіонатах Європи з футболу.

Мережа "Епіцентр" підтримувала збірну протягом всього відбіркового циклу та фінальної стадії турніру. Біля одного з торговельних центрів компанії в Києві була обладнана масштабна фан-зона, на якій за українську команду вболівали тисячі киян. Окрім того, “Епіцентр” записав пісню для збірної та запустив всеукраїнський флешмоб в підтримку команди.