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Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію

Іспанці зіграють проти Італії 6 липня в Лондоні.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію
Фото: EPA/UPG

Збірна Італії з футболу обіграла команду Бельгії в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи - 2020.

Гра відбулася в Мюнхені ізавершилася з рахунком 2:1 на користь Італії.

Перший гол матчу на 31-й хвилині забив Ніколо Барелла. На 44-й хвилині Лоренцо подвоїв перевагу, точно пробивши з-за меж штрафного.

Далі в компенсований час першого тайму Ромелу Лукаку реалізував пенальті і допоміг Бельгії відіграти один м'яч. А на 14-й хвилині був скасований гол італійця Леонардо Бонуччі - після використання системи VAR суддя зафіксував положення "поза грою".

Джованні Ді Лоренцо та Леонардо Бонуччі
Фото: EPA/UPG
Джованні Ді Лоренцо та Леонардо Бонуччі

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше збірна Іспанії перемогла Швейцарію в матчі 1/4 фіналу. У півфіналі вона зіграє проти Італії 6 липня в Лондоні.

Турнір завершиться 11 липня фінальним матчем також на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Uоловний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке дав оцінку шансам збірної України виграти європейську першість. "Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020", - сказав він.

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