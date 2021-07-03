Іспанці зіграють проти Італії 6 липня в Лондоні.

Збірна Італії з футболу обіграла команду Бельгії в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи - 2020.

Гра відбулася в Мюнхені ізавершилася з рахунком 2:1 на користь Італії.

Перший гол матчу на 31-й хвилині забив Ніколо Барелла. На 44-й хвилині Лоренцо подвоїв перевагу, точно пробивши з-за меж штрафного.

Далі в компенсований час першого тайму Ромелу Лукаку реалізував пенальті і допоміг Бельгії відіграти один м'яч. А на 14-й хвилині був скасований гол італійця Леонардо Бонуччі - після використання системи VAR суддя зафіксував положення "поза грою".

Фото: EPA/UPG Джованні Ді Лоренцо та Леонардо Бонуччі

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше збірна Іспанії перемогла Швейцарію в матчі 1/4 фіналу. У півфіналі вона зіграє проти Італії 6 липня в Лондоні.

Турнір завершиться 11 липня фінальним матчем також на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Uоловний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке дав оцінку шансам збірної України виграти європейську першість. "Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020", - сказав він.