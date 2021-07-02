"Динамо" попросило про перенесення дати матчу за Суперкубок України

Успішний виступ нашої збірної на Євро-2020 може накласти свій відбиток на внутрішній календар.

Київське "Динамо" звернулося в УПЛ з проханням перенести дату проведення матчу за Суперкубок України, оскільки велика кількість футболістів столичного клубу в даний момент знаходяться в розташуванні збірної України на Євро-2020.

"До нас дійсно надійшло таке звернення від "Динамо". Будемо думати і вирішувати, оскільки динамівським збірникам дійсно потрібен час на відновлення", - заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Однак про можливу дату в вересні говорити ще рано. Ми всі зараз будемо вболівати за збірну в матчі з Англією, розраховуючи, що національна команда пройде далі. Тому рішення з цього питання буде прийматися пізніше", - додав функціонер.

За традицією новий футбольний внутрішній сезон відкривається матчем за Суперкубок.

Матч між "Динамо" і "Шахтарем" повинен пройти 24 липня на НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 21:00.