Фото: eurosport.fr Карстен Вархольм

Надуспішним для норвезького легкоатлета Карстена Вархольма став домашній етап Діамантової ліги, який напередодні пройшов в Осло.

25-річний спортсмен встановив новий світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами - 46,70 секунди.

Відзначимо, що світовий рекорд на цій дистанції тримався 29 років. Його встановив представник США Кевін Янг, який подолав на Олімпіаді 1992 року в Барселоні дистанцію за 46,78 секунди.

Вархольм є дворазовим чемпіоном світу (2017, 2019) і чемпіоном Європи 2018 року.

Біг 400 метрів з/б, чоловіки.