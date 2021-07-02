Надуспішним для норвезького легкоатлета Карстена Вархольма став домашній етап Діамантової ліги, який напередодні пройшов в Осло.
25-річний спортсмен встановив новий світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами - 46,70 секунди.
Відзначимо, що світовий рекорд на цій дистанції тримався 29 років. Його встановив представник США Кевін Янг, який подолав на Олімпіаді 1992 року в Барселоні дистанцію за 46,78 секунди.
Вархольм є дворазовим чемпіоном світу (2017, 2019) і чемпіоном Європи 2018 року.
Біг 400 метрів з/б, чоловіки.
- Карстен Вархольм (Норвегія)_ - 46,70 с
- Алісон Дос Сантос (Бразилія) - 47,38 с
- Ясмані Копель (Туреччина) - 48,86 с.