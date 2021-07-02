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Побито світовий рекорд на дистанції 400 метрів з бар'єрами, який тримався з 1992 року

Володарем нового досягнення став Карстен Вархольм.

Карстен Вархольм
Фото: eurosport.fr
Карстен Вархольм

Надуспішним для норвезького легкоатлета Карстена Вархольма став домашній етап Діамантової ліги, який напередодні пройшов в Осло.

25-річний спортсмен встановив новий світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами - 46,70 секунди.

Відзначимо, що світовий рекорд на цій дистанції тримався 29 років. Його встановив представник США Кевін Янг, який подолав на Олімпіаді 1992 року в Барселоні дистанцію за 46,78 секунди.

Вархольм є дворазовим чемпіоном світу (2017, 2019) і чемпіоном Європи 2018 року.

Біг 400 метрів з/б, чоловіки.

  1. Карстен Вархольм (Норвегія)_ - 46,70 с
  2. Алісон Дос Сантос (Бразилія) - 47,38 с
  3. Ясмані Копель (Туреччина) - 48,86 с.
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