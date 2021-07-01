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У львівській мерії назвали причину зупинки серця в учасника півмарафону

23-річний бігун прагнув побити власне досягнення.

Фото: ЛМР

Причиною раптової зупинки серця 23-річного учасника півмарафону у Львові 27 червня могло стати зневоднення, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін. "За словами патологоанатома, також є підозра на прийняття енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму", - зазначив службовець.

"15-кілометрову дистанцію напівмарафону Микита пробіг за дуже швидкий час, встановив особистий рекорд і щосили прагнув його поліпшити на дистанції 21 кілометр. З огляду на результати Микити в Черкасах, у Львові він біг набагато швидше. І ця інформація дає зрозуміти, що він, як бігун-любитель, мчав до фінішу на межі своїх можливостей", - написав Нікулін. І уточнив: "Він біг з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, вже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до "червоної" зони".

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