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Серена Вільямз установила особистий антирекорд на Вімблдоні

Американка вилетіла вже після першого раунду.

Серена Вільямз
Фото: EPA/UPG
Серена Вільямз

Шоста сіяна на Вімблдоні Серена Вільямз (№8 WTA) не змогла закінчити поєдинок першого раунду проти тенісистки з Білорусі Олександри Соснович (№100 WTA).

У першому сеті за рахунку 3:3 експерша ракетка світу відчула дискомфорт і знялася зі змагань.

Зазначимо, що для Серени це перший випадок у кар'єрі, коли вона покинула Вімблдон після першого раунду.

Додамо, що українка Марта Костюк (№70 WTA) подолала цей етап.

Киянка, яка два дні тому відзначила 19-річчя, за 1 годину і 22 хвилини обіграла 21-шу ракетку світу нідерландку Кікі Бертенс - 6:3, 6:4.

У наступному колі Костюк зіграє проти латвійської тенісистки Анастасії Севастової (№56 WTA) або Зарини Діяс із Казахстану (№101 WTA).

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