Костюк і чинна чемпіонка "Ролан Гарросу" посперечаються за вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції

Марта Костюк далеко пройшла в Парижі.

Українка Марта Костюк (№81 WTA) залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді на паризьких кортах "Ролан Гарросу".

У матчі третього кола українка обіграла росіянку Варвару Грачову (№88 WTA) - 6:1, 6:2. Відзначимо, що в нинішньому розіграші Відкритого чемпіонату Франції 18-річна киянка не програла ще жодного гейму.

До того ж Марта стала наймолодшою тенісисткою з України, яка виступить на такій стадії турніру "Великого шолома".

За право зіграти в 1/4 фіналу Костюк посперечається з чинною переможницею турніру Ігою Швентек (№9 WTA).

Додамо, що з урахуванням торішнього Roland Garros польська тенісистка не знає поразки в 10 матчах поспіль, не поступившись у жодному геймі.

Поєдинок Костюк - Швентек відбудеться сьогодні ввечері.

На жаль, перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) не змогла подолати третє коло турніру, поступившись чешці Барборі Крейчиковій (№33 WTA) - 3:6, 2:6.