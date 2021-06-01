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Ще одна українка обіграла експершу ракетку світу на старті "Ролан Гарросу"

Гучна сенсація від Марти Костюк.

Марта Костюк
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк

У першому колі ґрунтового турніру "Великого шолома" Roland Garros українська тенісистка Марта Костюк (№81 WTA) у двох сетах досить упевнено обіграла експершу ракетку світу, переможницю двох турнірів "Великого шолома" іспанку Гарбінє Мугурусу (№13 WTA) - 6:1, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину і 23 хвилини.

У другому колі 18-річна киянка битиметься проти китаянки Чжен Сайсай, яка перемогла ще одну іспанку Сару Соррібес-Тормо - 4:6, 6:4, 6:4.

Раніше на цій стадії турніру українка Ангеліна Калініна (№139 WTA) обіграла ще одну експершу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер (№27 WTA) - 6:2, 6:4.

Highlights матчу Костюк - Мугуруса.

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