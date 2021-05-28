30 травня на паризьких кортах Roland Garros стартує основна сітка другого турніру "Великого шолома" цього сезону.
Напередодні на території тенісного комплексу відкрили скульптуру експершої ракетки світу Рафаеля Надаля (№3 ATP) за участю самого іспанця, а також президента Федерації тенісу Франції Жиля Мореттона і скульптора Хорді Дієса Фернандеса.
Зазначимо, що Надаль 13 разів вигравав Відкритий чемпіонат Франції, що є абсолютним рекордом. Крім того, 34-річний "Король ґрунту" є чинним переможцем турніру.
A moment unlike any other for our greatest champion 😮#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/ioi1UbnfG4— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021
Додамо, що в першому колі 30 травня Надаль зустрінеться з австралійцем Олексієм Попиріним.