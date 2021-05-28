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На "Ролан Гаррос" відкрили пам'ятник Надалю

Іспанець є рекордсменом паризьких кортів.

Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаель Надаль

30 травня на паризьких кортах Roland Garros стартує основна сітка другого турніру "Великого шолома" цього сезону.

Напередодні на території тенісного комплексу відкрили скульптуру експершої ракетки світу Рафаеля Надаля (№3 ATP) за участю самого іспанця, а також президента Федерації тенісу Франції Жиля Мореттона і скульптора Хорді Дієса Фернандеса.

Зазначимо, що Надаль 13 разів вигравав Відкритий чемпіонат Франції, що є абсолютним рекордом. Крім того, 34-річний "Король ґрунту" є чинним переможцем турніру.

Додамо, що в першому колі 30 травня Надаль зустрінеться з австралійцем Олексієм Попиріним.

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