У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
ГоловнаСпорт

"Реал" третій рік поспіль є найдорожчим футбольним клубом Європи

Балансова вартість "Королівського клубу" оцінюється майже в € 3 млрд.

&quot;Реал&quot;
Фото: ФК "Реал"
"Реал"

Згідно зі звітом The European Elite 2021, підготовленим консалтинговою фірмою KPMG, мадридський "Реал" третій рік поспіль є найдорожчим футбольним клубом Європи, повідомляє пресслужба "Королівського клубу".

Оціночна вартість "Реала" становить 2,909 млрд євро.

У топ-3 клуб із "Сантьяго Бернабеу" випередив "Барселону" (2,869 млрд) і "Манчестер Юнайтед" (2,661 млрд).

При цьому у звіті KPMG наголошено, що вартість усіх клубів знизилася через пандемію COVID-19, а збитки за останній рік у середньому сягнули 15%.

Показово, що в топ-10 половина клубів представляє Англійську прем'єр-лігу. А замикає топ-15 клуб, який за підсумками нинішнього сезону покинув Бундеслігу - "Шальке 04".

Топ-15 найбагатших клубів Європи.

  1. "Реал" - 2,909 млрд євро
  2. "Барселона" - 2,869
  3. "Манчестер Юнайтед" - 2,661
  4. "Баварія" - 2,621
  5. "Ліверпуль" - 2,284
  6. "Манчестер Сіті" - 2,170
  7. "Челсі" - 1,875
  8. "Парі Сен-Жермен" - 1,754
  9. "Тоттенгем" - 1,708
  10. "Ювентус" - 1,480
  11. "Арсенал" - 1,445
  12. "Боруссія" Дортмунд - 1,220
  13. "Атлетіко" - 1,133
  14. "Інтер" - 877
  15. "Шальке 04" - 502
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,

Читайте також