Балансова вартість "Королівського клубу" оцінюється майже в € 3 млрд.

Фото: ФК "Реал" "Реал"

Згідно зі звітом The European Elite 2021, підготовленим консалтинговою фірмою KPMG, мадридський "Реал" третій рік поспіль є найдорожчим футбольним клубом Європи, повідомляє пресслужба "Королівського клубу".

Оціночна вартість "Реала" становить 2,909 млрд євро.

У топ-3 клуб із "Сантьяго Бернабеу" випередив "Барселону" (2,869 млрд) і "Манчестер Юнайтед" (2,661 млрд).

При цьому у звіті KPMG наголошено, що вартість усіх клубів знизилася через пандемію COVID-19, а збитки за останній рік у середньому сягнули 15%.

Показово, що в топ-10 половина клубів представляє Англійську прем'єр-лігу. А замикає топ-15 клуб, який за підсумками нинішнього сезону покинув Бундеслігу - "Шальке 04".

Топ-15 найбагатших клубів Європи.