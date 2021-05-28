Згідно зі звітом The European Elite 2021, підготовленим консалтинговою фірмою KPMG, мадридський "Реал" третій рік поспіль є найдорожчим футбольним клубом Європи, повідомляє пресслужба "Королівського клубу".
Оціночна вартість "Реала" становить 2,909 млрд євро.
У топ-3 клуб із "Сантьяго Бернабеу" випередив "Барселону" (2,869 млрд) і "Манчестер Юнайтед" (2,661 млрд).
При цьому у звіті KPMG наголошено, що вартість усіх клубів знизилася через пандемію COVID-19, а збитки за останній рік у середньому сягнули 15%.
Показово, що в топ-10 половина клубів представляє Англійську прем'єр-лігу. А замикає топ-15 клуб, який за підсумками нинішнього сезону покинув Бундеслігу - "Шальке 04".
Топ-15 найбагатших клубів Європи.
- "Реал" - 2,909 млрд євро
- "Барселона" - 2,869
- "Манчестер Юнайтед" - 2,661
- "Баварія" - 2,621
- "Ліверпуль" - 2,284
- "Манчестер Сіті" - 2,170
- "Челсі" - 1,875
- "Парі Сен-Жермен" - 1,754
- "Тоттенгем" - 1,708
- "Ювентус" - 1,480
- "Арсенал" - 1,445
- "Боруссія" Дортмунд - 1,220
- "Атлетіко" - 1,133
- "Інтер" - 877
- "Шальке 04" - 502