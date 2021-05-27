Зідан залишив посаду головного тренера "Реала"

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан залишив свою посаду, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Рішення піти французький фахівець прийняв сам.

"Зідан закінчив свій нинішній етап як тренер нашої команди. Ми повинні поважати рішення Зінедіна і висловити наше захоплення його професіоналізмом, відданістю і пристрастю до гри, які він виявляв протягом всіх цих років, а також його значущістю для "Реала", - йдеться в заяві пресслужби мадридців.

Нагадаємо, Зідан очолив команду 2019 року. До цього він уже тренував мадридський клуб - з 2016 по 2018 рік. Як тренер "Зізу" виграв з "бланкос" 11 трофеїв, у тому числі тричі поспіль Лігу чемпіонів.

За підсумками минулого сезону "Реал" посів друге місце в Ла Лізі, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.