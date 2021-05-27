Голкіпер "Манчестера Юнайтед" пропустив 40 пенальті поспіль

Востаннє Давид Де Хеа рятував свою команду 2016 року.

Фото: EPA/UPG Давид Де Хеа

Напередодні "Вільярреал" у драматичній боротьбі виграв фінал Ліги Європи, перегравши за підсумками пенальті очевидного фаворита "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (пенальті- 11:10).

Коли основний і доданий час завершився нічиєю, багато хто подумав, що "червоні дияволи" приречені.

Про це говорила статистика. Адже у воротах МЮ стояв Давид Де Хеа, який до цього пропустив 29 пенальті поспіль, включаючи ігри за збірну.

Не виручив іспанець і цього разу, довівши свою приголомшливу антисерію до 40.

Останнє відбите пенальті в нього було у квітні 2016 року, коли у його воротах з 11-метрової позначки не зміг відзначитися Ромелу Лукаку.