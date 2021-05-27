Лукашенко и безопасность Украины
Лукашенко и безопасность Украины
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Битва под Eurovision
Битва под Eurovision
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
ГоловнаСпорт

Голкіпер "Манчестера Юнайтед" пропустив 40 пенальті поспіль

Востаннє Давид Де Хеа рятував свою команду 2016 року.

Давид Де Хеа
Фото: EPA/UPG
Давид Де Хеа

Напередодні "Вільярреал" у драматичній боротьбі виграв фінал Ліги Європи, перегравши за підсумками пенальті очевидного фаворита "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (пенальті- 11:10).

Коли основний і доданий час завершився нічиєю, багато хто подумав, що "червоні дияволи" приречені.

Про це говорила статистика. Адже у воротах МЮ стояв Давид Де Хеа, який до цього пропустив 29 пенальті поспіль, включаючи ігри за збірну.

Не виручив іспанець і цього разу, довівши свою приголомшливу антисерію до 40.

Останнє відбите пенальті в нього було у квітні 2016 року, коли у його воротах з 11-метрової позначки не зміг відзначитися Ромелу Лукаку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також