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Ексгравець "Барселони" виграв свій 41-й трофей у кар'єрі

Дані Алвес і до цього був абсолютним рекордсменом із завойованих трофеїв.

Дані Алвес
Фото: ФК "Сан-Паулу"
Дані Алвес

Захисник "Сан-Паулу" Дані Алвес поділився враженнями про перемогу у фіналі Ліги Пауліста над "Палмейрасом" (2:0).

"Цей титул відрізняється від інших, тому що я виграв його з командою свого серця. Я радий, що став гравцем "Сан-Паулу", це дуже особливе місце. Я зараз у хмарах. Бути чемпіоном тут невимовно", - наводить слова Алвеса Instagram клубу.

Для 38-річного бразильця це 41-й трофей у кар'єрі.

За свою кар'єру футболіст завоював 23 кубки у складі "Барселони", 6 - із "Парі Сен-Жерменом", 5 - з "Севільєю" і 2 - з "Ювентусом". У складі збірної Бразилії захисник двічі перемагав на Кубку Америки і двічі на Кубку конфедерацій.

Алвес, який виступає за "Сан-Паулу" з літа 2019 року, є найтитулованішим футболістом у світі.

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