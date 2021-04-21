CAS присудив "Динамо" 3 млн євро у справі проти бразильського клубу

Спортивний Арбітражний суд (CAS) у Лозанні 19 квітня ухвалив рішення у справі ФК "Динамо" (Київ) проти ФК "Сан-Паулу" з приводу трансферу півзахисника Че Че, повідомляє fcdynamo.kiev.ua.

CAS підтримав позицію FIFA про сплату бразильським клубом заборгованості перед київським клубом. Також на бразильський клуб накладено фінансові штрафні санкції.

"Сан-Паулу" зобов'язаний виплатити "біло-синім" загалом 3,05 млн євро, з яких 2,65 млн - сума заборгованості за трансфер і близько 400 тис. євро штрафу.

CAS відхилив апеляцію бразильського клубу, в якій він просив затвердити новий графік виплат і скасувати штрафні санкції.

Че Че провів у Києві менш ніж рік - з липня 2018 року по березень 2019-го. За цей період він так і не став основним в команді Олександра Хацкевича, провівши 16 зустрічей. У них йому вдалося віддати лише одну результативну передачу.

Нещодавно бразилець змінив клуб на батьківщині - став гравцем "Атлетіко" Мінайро.