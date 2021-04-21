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Ребров з "Ференцварошем" завоював третій поспіль титул чемпіона Угорщини

Українець успішно працює в будапештському клубі.

Сергій Ребров
Фото: fradi.hu
Сергій Ребров

"Ференцварош" українського наставника Сергія Реброва, за який також грають два його співвітчизники - Олександр Зубков і Ігор Харатін, достроково виграв чемпіонство Угорщини, розгромивши напередодні "Уйпешт" у матчі 30-го туру (3:0).

Український фахівець прокоментував цей результат.

"Вважаю, що це був один з кращих матчів "Ференцвароша" проти "Уйпешта" в цьому сезоні. Я бачив у хлопців мотивацію, думаю, ми проаналізували і виправили помилки, допущені проти "Кішварди" (0:0, - LB.ua). Дуже приємно, що нам вдалося досягти своєї мети, вітаємо вболівальників і всіх, з ким ми домоглися цього успіху. Три чемпіонські титули поспіль - це неймовірно", - цитує українського тренера клубна пресслужба.

"Я не знаю, хто як відсвяткує, оскільки є обмеження, але гравці заслуговують святкування всією родиною. Нас очікує дуже важливий матч з "Фегерваром", обіцяю, ми будемо бійцями, але зараз у хлопців два вихідні.

Я дуже пишаюся командою, я радий, що ми змогли це пережити. Крім чемпіонського титулу, важливим моментом було те, що ми змогли добитися успіху на міжнародному рівні. Чудово, що в нас хороші взаємини з уболівальниками. Ми домоглися цих успіхів разом", - заявив Ребров.

Додамо, що на рахунку 46-річного українського фахівця вже п'ятий чемпіонський титул у кар'єрі. Ще два він виграв в Україні, тренуючи київське "Динамо".

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