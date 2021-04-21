Моуріньо отримає пристойну компенсацію за розрив контракту з "Тоттенгемом"

Фото: Sportbox Жозе Моуріньо

Повідомляли, що "Тоттенгем" розірвав контракт з головним тренером Жозе Моуріньо. Він пропрацював в команді майже 1,5 року, з 20 листопада 2019 року.

Його наступником тимчасово призначено Раяна Мейсона.

За інформацією The Sun, лондонський клуб за достроковий розрив контракту виплатить сеу Жозе 15 млн фунтів.

Підраховано, що за кар'єру тренера португалець заробив вже 77,5 млн фунтів лише на звільненні.

Фото: THE SUN Жозе Моуріньо

"Челсі" виплатив Моуріньо за два дострокові звільнення 30,5 млн фунтів (18 - за звільнення у 2007 році і 12,5 - у 2015-му). Крім того, 17 млн фунтів Жозе отримав від "Реала" у 2013-му і 15 млн - від "Манчестера Юнайтед" (2018).