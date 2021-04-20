На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
ГоловнаСпорт

Голанд відправив подарунки в благодійний фонд, для якого суддя взяв у нього автограф у матчі ЛЧ і за що був дискваліфікований

Історія з автографом мала продовження.

Форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд відправив подарунки в благодійний фонд, з яким співпрацює румунський арбітр Октавіан Шовре.

Фото: скриншот

Нагадаємо, багатьох шокував епізод, що трапився після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Боруссія" (2:1). Шовре наздогнав Голанда в підтрибунному приміщенні, щоб взяти у нього автограф. Поведінка румунського арбітра здивувало всю Європу.

Пізніше з'ясувалося, що 47-річний тезка засновника Римської імперії зробив це з метою благодійності. Він тривалий час допомагає медичному центру, в якому проходять терапію люди з важкими формами аутизму.

Голанд, дізнавшись цю історію, зробив подарунок медичному центру. Форвард відправив подарунки до фонду і написав листа.

Додамо, що за епізод з автографом суддівський комітет Федерації футболу Румунії усунув Шовре від роботи до кінця сезону-2020/21.

Нагадаємо, що Шовре працював також на матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ "Шахтар" - "Реал" (2:0).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також