Голанд відправив подарунки в благодійний фонд, для якого суддя взяв у нього автограф у матчі ЛЧ і за що був дискваліфікований

Форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд відправив подарунки в благодійний фонд, з яким співпрацює румунський арбітр Октавіан Шовре.

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Нагадаємо, багатьох шокував епізод, що трапився після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Боруссія" (2:1). Шовре наздогнав Голанда в підтрибунному приміщенні, щоб взяти у нього автограф. Поведінка румунського арбітра здивувало всю Європу.

Пізніше з'ясувалося, що 47-річний тезка засновника Римської імперії зробив це з метою благодійності. Він тривалий час допомагає медичному центру, в якому проходять терапію люди з важкими формами аутизму.

Голанд, дізнавшись цю історію, зробив подарунок медичному центру. Форвард відправив подарунки до фонду і написав листа.

BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5 — Emanuel Roşu (@Emishor) April 19, 2021

Додамо, що за епізод з автографом суддівський комітет Федерації футболу Румунії усунув Шовре від роботи до кінця сезону-2020/21.

Нагадаємо, що Шовре працював також на матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ "Шахтар" - "Реал" (2:0).