Іспанська Ла Ліга обізвала учасників Суперліги сепаратистами

Іспанська Ла Ліга опублікувала заяву, в якій засуджує створення європейської Суперліги.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що створення нового турніру шкідливо вплине на розвиток футболу.

"Ла Ліга рішуче засуджує пропозицію про створення сепаратистського елітарного європейського змагання, яке атакує принципи відкритої конкуренції і спортивних досягнень, які є важливою частиною національної та європейської футбольної екосистеми.

Сьогодні футбольні фанати по всій Європі можуть мріяти про те, щоб їхній клуб, незалежно від його розміру, міг показати себе на змаганнях, досягти вершин і виступати на вищому рівні європейського футболу", - цитує заяву професійної футбольної ліги вищого рівня в системі футбольних ліг Іспанії пресслужба організації.

"Ла Ліга захищає цю європейську концепцію футболу для всіх. Концепція, запропонована 12 європейськими клубами, руйнує цю мрію, закриваючи клубам двері на вершину європейського футболу та дозволяючи лише небагатьом потрапити в еліту.

Ла Ліга пишається своєю 90-річною історією. Це відкрите змагання, засноване на заслугах команд. Мільйони фанатів по всьому світу є шанувальниками 42 клубів Прімери і Сегунди. Успіх наших змагань сприяв тому, що футбол став важливою частиною економіки Іспанії, складаючи майже 1,4% ВВП і даючи роботу майже 200 тис. осіб", - наголошено в комюніке.

"Нова європейська пропозиція про конкуренцію - не що інше, як егоїстичний підхід, покликаний ще більше збагатити найбагатших. Це підірве привабливість усієї гри і вкрай шкідливо вплине на найближче майбутнє Ла Ліги, належних до неї клубів і всієї футбольної екосистеми.

Крім того, це також вплине на інші види спорту, в які цього сезону Ла Ліга вкладає понад 126 мільйонів євро, оскільки це ставить під загрозу систему внесків. Ми будемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти і працювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб захистити цілісність і майбутнє іспанського футболу в кращих інтересах гри", - йдеться в заяві Ла Ліги.

Нагадаємо, головою Суперліги став президент "Реала" - клубу саме Ла Ліги - Флорентіно Перес.

Про створення нового турніру – Суперліги – домовилися "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем".

Фани англійських клубів-засновників Суперліги засудили рішення босів створити новий турнір.