Фани англійських клубів-засновників Суперліги засудили рішення босів створити новий турнір

Фото: twitter "Енфілд"

Уболівальники англійських грандів виступили із заявами щодо участі їхніх клубів у Суперлізі.

Фанатське угруповання вболівальників "Ліверпуля" Spirit of Shankly заявило, що "вражене таким рішенням клубу", - повідомляє "Спорт-Экспресс".

"Суперліга проігнорувала думку фанатів, улаштувавши жадібну гонитву за грошима. Футбол наш, а не їхній. І "Ліверпуль" наш, а не їхній", - повідомляється в заяві.

Об'єднання фанатів "Челсі" назвало входження клубу в Суперлігу "непрощенним". За думку уболівальників "синіх", "усіх фанатів футболу у всьому світі зрадили в неділю".

Довірчий фонд уболівальників "Арсеналу" вважає, що "сьогодні "Арсенал" помер як клуб".

Приєдналися до акції і вболівальники "Манчестера Сіті", які вважають, що "учасники Суперліги не поважають традицій футболу" і фанати "будуть до останнього боротися за свій клуб".

На думку фанатів "Манчестера Юнайтед", їхній клуб "не повинен був іти проти всього футболу і мав би виступити проти Суперліги".

А вболівальники "Тоттенгема" назвали концепцію Суперліги "керованою бажанням наживи на шкоду футболу".

Про створення нового турніру домовилися "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" і "Тоттенгем". Пізніше до них повинні приєднатися ще вісім клубів.

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес, віцепрезидентами турніру - президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі і власник МЮ Джоель Глейзер.

Повідомляли, що Суперліга буде складатися з двох груп по 10 команд. За сезон команди проведуть 18-23 матчі. Поєдинки проходитимуть посеред тижня. Очікується, що новий турнір почнеться в серпні 2021 року. При цьому під час вступу до Суперліги клуб отримає 350 млн євро.