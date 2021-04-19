Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
ГоловнаСпорт

Збірна України з дзюдо завоювала одну медаль на чемпіонаті Європи

Дар'я Білодід стала срібною призеркою першості.

Збірна України з дзюдо завоювала одну медаль на чемпіонаті Європи
Дар'я Білодід
Фото: ukrinform.ua

У португальській столиці пройшов чемпіонат Європи з дзюдо.

Збірна України була представлена 11-ма учасниками. За відсутності через травми лідерів чоловічої збірної - Георгія Зантарая, Кеджау Ньябалі і Якова Хаммо - наша команда зуміла завоювати лише одну медаль.

У категорії до 48 кг срібною призеркою стала Дар'я Білодід.

Перед фіналом Білодід перемогла італійку Франческу Мілані, словенку Марусю Стангар і росіянку Ірину Долгову. Чравму українка не вийшла на фінальну сутичку проти Дістрії Краснікі з Косово.

За крок до медалі зупинилася Єлизавета Каланіна, яка в категорії понад 78 кг сперше програла в чвертьфіналі представниці Білорусі Марині Слуцькій, а потім в сутичці за "бронзу" - португалці Машелі Нуньєс.

Решта представників України не пройшли далі другого раунду.

У підсумку Україна посіла 14-е місце в медальному заліку. А переможцями стали дзюдоїсти з Косово, які виграли три медалі - дві золоті та одну бронзову. Найбільшу кількість медалей завоювали французи - вісім, проте золотою виявилася тільки одна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також