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У Росії на турнірі з дзюдо сталася масова бійка

Під руку хапали усе.

У Росії на турнірі з дзюдо сталася масова бійка
Фото: скриншот

У Каспійську (Дагестан) на першості ПКФО з дзюдо серед юніорів сталася масова бійка, повідомляє Telegram-канал "База". У ній взяли участь десятки глядачів і самі спортсмени.

В екстазі потворної поведінки учасники використовували не тільки кулаки, але і підручні матеріали - столи, загороджувальні бар'єри і стільці.

На відео видно, як ведучий турніру намагався зупинити бійку, використовуючи мікрофон. Він закликав припинити бійку. Але, марно.

Федерація дзюдо Росії проводить перевірку даного інциденту.

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