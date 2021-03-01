У Каспійську (Дагестан) на першості ПКФО з дзюдо серед юніорів сталася масова бійка, повідомляє Telegram-канал "База". У ній взяли участь десятки глядачів і самі спортсмени.
В екстазі потворної поведінки учасники використовували не тільки кулаки, але і підручні матеріали - столи, загороджувальні бар'єри і стільці.
На відео видно, як ведучий турніру намагався зупинити бійку, використовуючи мікрофон. Він закликав припинити бійку. Але, марно.
Федерація дзюдо Росії проводить перевірку даного інциденту.
Массовая драка на первенстве СКФО по дзюдо pic.twitter.com/2MtSdlikV5— Великий Твитсби (@greattvetor) February 27, 2021