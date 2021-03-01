У Каспійську (Дагестан) на першості ПКФО з дзюдо серед юніорів сталася масова бійка, повідомляє Telegram-канал "База". У ній взяли участь десятки глядачів і самі спортсмени.

В екстазі потворної поведінки учасники використовували не тільки кулаки, але і підручні матеріали - столи, загороджувальні бар'єри і стільці.

На відео видно, як ведучий турніру намагався зупинити бійку, використовуючи мікрофон. Він закликав припинити бійку. Але, марно.

Федерація дзюдо Росії проводить перевірку даного інциденту.