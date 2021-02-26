У Брюгге проти однойменної команди київські динамівці провели матч-відповідь в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

З урахуванням результату першого поєдинку в Києві (1:1) українській команді необхідно було забити гол і не пропустити в свої.

Підопічні Мірчі Луческу більшу частину матчу старалися, билися і терпіли, але створити нічого не могли - суперник діяв дуже активно і організовано і сам створив пару неприємних біля воріт киян небезпечних напівмоментів.

Відчувалося, що сценарій повністю влаштовує господарів.

Багато що змінилося з виходом на 67-й хвилині на поле Миколи Шапаренко. В діях гостей з'явилася якась конкретика. Сам Микола завдав небезпечного удару метрів з 20-ти.

З'явилася надія. І вона втілилася в потрібний гол на 83-й хвилині. Жерсон Родрігес а-ля Ліонель Мессі черпачком закинув м'яч у штрафний майданчик "Брюгге" на Віктора Циганкова, а той в дотик спрямував його на лінію воротарського, де першим на м'ячі був Віталій Буяльський, який як і в першому матчі став героєм епізоду - 1:0.

Необхідно відзначити витримку Луческу, який до кінця вірив у Родрігеса і не замінив по ходу матчу люксембурзького футболіста, хоча передумови для цього у румунського фахівця були.

Огляд матчу "Брюгге" - "Динамо".

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

"Динамо" видобуває потрібний для себе результат і в очікуванні сьогоднішнього жеребкування 1/8 фіналу, в якій братиме участь і інший представник України - її чемпіон донецький "Шахтар".

"Гірники" в поєдинку у відповідь знову з "сухим" рахунком обіграли "Маккабі" за рахунок реалізованого на 67-й хвилині пенальті Жуніором Мораесом - 1:0.

Огляд матчу "Шахтар" - "Маккабі".