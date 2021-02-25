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На чемпіонаті світу з лиж розіграні перші комплекти нагород

Відбулися спринтерські гонки.

&quot;Золоте&quot; норвезьке тріо
Фото: EPA/UPG
"Золоте" норвезьке тріо

На чемпіонаті світу з лижних видів спорту в німецькому Оберстдорфі розіграні перші комплекти нагород.

Шведська лижниця Йонна Сундлінг стала чемпіонкою світу в спринті класичним стилем. Друге місце зайняла норвежка Майкен Касперс Фалла. Замкнула трійку словенка Анамарія Лампіч.

Українські лижниці Юлія Кроль, Марина Анцибор, Валентина Камінська та Вікторія Олех не змогли подолати сито кваліфікації, посівши відповідно 60, 64, 66 і 67 місце.

Результати спринту (жінки).

  1. Юнна Сундлінг (Швеція) - 2.36,76
  2. Майкен Фалла (Норвегія) - відставання 2,32
  3. Анамарія Лампіч (Словенія) - 2,35
  4. Юхан Хагстром (Швеція) - 3,94
  5. Ані Стенсет (Норвегія) - 7,31
  6. Тіріл Венг (Норвегія) - 10,76

Спринт у чоловіків виграв норвежець Йоганнес Клебо. Другим і третім стали ще два представника Норвегії - Ерік Вальнес і Говард Таугбель.

Українські лижники Руслан Перехода і Дмитро Драгун також, як і жінки не змогли вийти до чвертьфіналу, посівши 63-е і 73-е місця відповідно.

Додамо, що Клебо став першим, кому вдалося двічі виграти індивідуальний спринт на світовій першості.

На попередньому чемпіонаті, в 2019 році в Зеефельде (Австрія), Клебо виграв спринт вільним стилем. Всього на рахунку 24-річного норвежця вже чотири "золота" чемпіонатів світу. 

Найтитулованішим лижником на чемпіонатах світу є співвітчизник Йоганнеса Петтер Нортуг - він 13 разів вигравав "золото" світової першості, перемагаючи у всіх шести сучасних дисциплінах.

Результати спринту (чоловіки).

  1. Йоганнес Клебо (Норвегія) - 3.01,30
  2. Ерік Вальнес (Норвегія) - відставання 0,66
  3. Говард Таугбель (Норвегія) - 0,80
  4. Олександр Большунов (Росія) - 5,92
  5. Сергій Устюгов (Росія) - 17,41
  6. Оскар Свенссон (Швеція) - 20,49
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