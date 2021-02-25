Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаСпорт

Гвардіола зрівнявся з Моуріньо за кількістю виграних матчів Ліги Чемпіонів

Іспанець і португалець ділять за цим показником 4-е місце.

Хосеп Гвардіола
Фото: Opta Graphics
Хосеп Гвардіола

Напередодні "Манчестер Сіті" з комфортним рахунком переграв на виїзді гладбагську "Боруссію" (2:0) в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Таким чином, головний тренер "мыстян" Хосеп Гвардіола зрівнявся з Жозе Моуріньо за кількістю перемог в матчах ЛЧ.

Іспанець і португалець мають по 81 виграному матчу і ділять четверте місце за цим показником в історії турніру.

Рекордсменом залишається екснаставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон (102 матчі), за яким розташувалися Карло Анчелотті (89) і екснаставник "Арсеналу" Арсен Венгер (86).

Гвардіола двічі вигравав ЛЧ в якості головного тренера "Барселони". У сезоні-1991/92 він також виграв турнір (тоді - Кубок європейських чемпіонів) як гравець каталонського клубу.

Перемога над "Боруссією" стала для "МанСіті" 12-ю виїзною в усіх турнірах поспіль, що дозволило манкуніанцям побити власний історичний рекорд для англійських клубів.

Додамо, що "Манчестер Сіті" на даний момент провів 315 хвилин, не пропустивши жодного гола на виїзді в Лізі Чемпіонів в цьому сезоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також