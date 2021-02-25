Гвардіола зрівнявся з Моуріньо за кількістю виграних матчів Ліги Чемпіонів

Напередодні "Манчестер Сіті" з комфортним рахунком переграв на виїзді гладбагську "Боруссію" (2:0) в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Таким чином, головний тренер "мыстян" Хосеп Гвардіола зрівнявся з Жозе Моуріньо за кількістю перемог в матчах ЛЧ.
Іспанець і португалець мають по 81 виграному матчу і ділять четверте місце за цим показником в історії турніру.
📈 - Most Champions League matches won by manager— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 24, 2021
102 - Alex Ferguson
89 - Carlo Ancelotti
86 - Arsène Wenger
81 - Josep Guardiola (+1)
81 - José Mourinho
57 - Louis van Gaal#ManCity #UCL pic.twitter.com/nlLm4emeeN
Рекордсменом залишається екснаставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон (102 матчі), за яким розташувалися Карло Анчелотті (89) і екснаставник "Арсеналу" Арсен Венгер (86).
Гвардіола двічі вигравав ЛЧ в якості головного тренера "Барселони". У сезоні-1991/92 він також виграв турнір (тоді - Кубок європейських чемпіонів) як гравець каталонського клубу.
Перемога над "Боруссією" стала для "МанСіті" 12-ю виїзною в усіх турнірах поспіль, що дозволило манкуніанцям побити власний історичний рекорд для англійських клубів.
12 - Manchester City have won their 12th consecutive away match in all competitions, breaking the record run for an English top-flight side, which was previously set by Man City themselves in November 2017. Crusade. pic.twitter.com/ts1FiLBQ0m— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021
Додамо, що "Манчестер Сіті" на даний момент провів 315 хвилин, не пропустивши жодного гола на виїзді в Лізі Чемпіонів в цьому сезоні.
315 - Manchester City have currently gone 315 minutes without conceding a goal away from home in the Champions League this season, while they've only faced six shots in three-and-a-half away games (none so far tonight). Bulletproof. pic.twitter.com/aIAAhex2O2— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021