Гвардіола зрівнявся з Моуріньо за кількістю виграних матчів Ліги Чемпіонів

Іспанець і португалець ділять за цим показником 4-е місце.

Фото: Opta Graphics Хосеп Гвардіола

Напередодні "Манчестер Сіті" з комфортним рахунком переграв на виїзді гладбагську "Боруссію" (2:0) в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Таким чином, головний тренер "мыстян" Хосеп Гвардіола зрівнявся з Жозе Моуріньо за кількістю перемог в матчах ЛЧ.

Іспанець і португалець мають по 81 виграному матчу і ділять четверте місце за цим показником в історії турніру.

📈 - Most Champions League matches won by manager



102 - Alex Ferguson

89 - Carlo Ancelotti

86 - Arsène Wenger

81 - Josep Guardiola (+1)

81 - José Mourinho

57 - Louis van Gaal#ManCity #UCL pic.twitter.com/nlLm4emeeN — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 24, 2021

Рекордсменом залишається екснаставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон (102 матчі), за яким розташувалися Карло Анчелотті (89) і екснаставник "Арсеналу" Арсен Венгер (86).

Гвардіола двічі вигравав ЛЧ в якості головного тренера "Барселони". У сезоні-1991/92 він також виграв турнір (тоді - Кубок європейських чемпіонів) як гравець каталонського клубу.

Перемога над "Боруссією" стала для "МанСіті" 12-ю виїзною в усіх турнірах поспіль, що дозволило манкуніанцям побити власний історичний рекорд для англійських клубів.

12 - Manchester City have won their 12th consecutive away match in all competitions, breaking the record run for an English top-flight side, which was previously set by Man City themselves in November 2017. Crusade. pic.twitter.com/ts1FiLBQ0m — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021

Додамо, що "Манчестер Сіті" на даний момент провів 315 хвилин, не пропустивши жодного гола на виїзді в Лізі Чемпіонів в цьому сезоні.