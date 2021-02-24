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Українська асоціація футболу затвердила категорійність стадіонів України

Структурно стадіони була розділені на 4 категорії.

Українська асоціація футболу затвердила категорійність стадіонів України
Фото: Николай Бочко

На засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу було розглянуто звернення Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ стосовно затвердження списку стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ.

За результатами розгляду було затверджено список стадіонів, які станом на 15.02.2021 відповідають структурним критеріям категорій УАФ згідно з Положенням про категорії стадіонів Регламенту інфраструктури та заходів безпеки проведення змагань з футболу.

Повний список стадіонів України.

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