Фото: ESPN Тайгер Вудс

Напередодні в каліфорнійському місті Ранчо Палос Вердес титулований американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив в серйозне ДТП.

Автомобіль 15-кратного переможця турнірів "Мейджор" вилетів в кювет, перекинувся і отримав серйозні пошкодження. Вудса довелося витягати з машини з допомогою спеціальних засобів.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

45-річного гольфіста доставили в клініку, де він переніс тривалу операцію на гомілці і гомілкостопі.

"Містер Вудс отримав серйозні травми правої нижньої кінцівки, якими під час термінової операції займалися фахівці-ортопеди медичного центру Harbour-UCLA, травматологічного центру першого рівня.

Осколкові відкриті переломи як верхній, так і нижній частині великої та малої гомілкових кісток були стабілізовані шляхом введення стрижня в кістку. Інші пошкодження кісток стопи і гомілки були стабілізовані за допомогою комбінації гвинтів і штифтів. Пошкодження м'язів і м'яких тканин ноги вимагало хірургічного втручання відносно м'язів для зняття тиску через набряк.

Пацієнт у свідомості, реагує на подразники і відновлюється в лікарняній палаті", - розповів про стан спортсмена доктор Аніш Магаджан.