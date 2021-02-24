"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Ще двом колишнім топменеджерам ПриватБанку повідомили підозри
Ще двом колишнім топменеджерам ПриватБанку повідомили підозри
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
На чернігівській трасі недалеко від Києва сталася серйозна аварія з загиблими (оновлено)
На чернігівській трасі недалеко від Києва сталася серйозна аварія з загиблими (оновлено)
ГоловнаСпорт

Титулований гольфіст Тайгер Вудс потрапив в страшну автомобільну аварію

Американець переніс тривалу операцію.

Тайгер Вудс
Фото: ESPN
Тайгер Вудс

Напередодні в каліфорнійському місті Ранчо Палос Вердес титулований американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив в серйозне ДТП.

Автомобіль 15-кратного переможця турнірів "Мейджор" вилетів в кювет, перекинувся і отримав серйозні пошкодження. Вудса довелося витягати з машини з допомогою спеціальних засобів.

45-річного гольфіста доставили в клініку, де він переніс тривалу операцію на гомілці і гомілкостопі.

"Містер Вудс отримав серйозні травми правої нижньої кінцівки, якими під час термінової операції займалися фахівці-ортопеди медичного центру Harbour-UCLA, травматологічного центру першого рівня.

Осколкові відкриті переломи як верхній, так і нижній частині великої та малої гомілкових кісток були стабілізовані шляхом введення стрижня в кістку. Інші пошкодження кісток стопи і гомілки були стабілізовані за допомогою комбінації гвинтів і штифтів. Пошкодження м'язів і м'яких тканин ноги вимагало хірургічного втручання відносно м'язів для зняття тиску через набряк.

Пацієнт у свідомості, реагує на подразники і відновлюється в лікарняній палаті", - розповів про стан спортсмена доктор Аніш Магаджан.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також