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Чемпіон світу в складі збірної України U-20 має намір змінити громадянство (оновлено)

Георгій Цітаішвілі планує виступати за збірну Грузії.

Чемпіон світу в складі збірної України U-20 має намір змінити громадянство (оновлено)
Георгій Цітаішвілі
Фото: ФК Динамо

Атакуючий півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який грає на правах аренді в "Ворсклі", вирішив змінити українське громадянство на грузинське, повідомляє "ЦиганикLIVE".

Футболіст ухвалив таке рішення після того, як побував в Грузії на похоронах дідуся кілька місяців тому. Там йому повідомили, що бажанням дідуся було, щоб Георгій виступав за збірну Грузії.

Нагадаємо, Цітаішвілі - чемпіон світу в складі збірної України U-20. Також він виступав за молодіжну збірну України.

Оновлення. У свою чергу, Цітаішвілі в ексклюзивному інтерв'ю Meta-Ratings.com.ua прокоментував повідомлення про те, що він може змінити футбольне громадянство з українського на грузинське і виступати за збірну Грузії.

"Поки не можу і не маю права щось говорити на цю тему. Коли буде конкретика, тоді все стане ясно.

Зараз я зосереджений на футболі в складі "Ворскли". Відмінно себе відчуваю в цій команді. Мене відмінно прийняв колектив, головний тренер. Зараз хочу добитися стабільності і мати постійну ігрову практику. Хочу проявити себе, щоб повернутися в київське "Динамо", - заявив Георгій.

"Думаю, що нам з "Ворсклою" під силу пробитися в єврокубки. Найголовніше зараз проблема - поля і погода. Не чекав, що матчі не скасують і ми будемо грати на таких полях, які зараз явно не готові до сезону. Думаю, це заважає показати нам, футболістам, свою майстерність на 100 відсотків. Крім того, зріс ризик отримати травму, тим більше гравцям збірної", - зазначив Цітаішвілі.

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