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"Реал" викрили в шахрайстві на €200 млн при продажу іміджевих прав

У "Королівському клубі" були інформовані про те, що фінансову операцію можуть кваліфікувати, як незаконну.

"Реал" викрили в шахрайстві на €200 млн при продажу іміджевих прав
"Сантьяго Бернабеу"
Фото: stuffpoint.com

Керівництво "Реала" підозрюється в юридичному шахрайстві, повідомляє Football Leaks.

Мадридський клуб в 2016 році уклав фінансовий контракт з північноамериканським фондом Providence на отримання €200 млн в обмін на використання іміджевих прав клубу в інтернеті терміном на 4 роки.

Передбачалося, що кошти підуть на реконструкцію домашньої арени мадридців "Сантьяго Бернабеу".

При цьому "Реал" мав намір отримати кошти через дві дочірні компанії фонду, які розташовані на Кайманових островах.

Ці компанії були засновані на початку 2017 року і мали капітал в розмірі €20 тис. Таким чином мадридський клуб міг спробувати піти від сплати податків в Іспанії.

Разом з тим, керівництву клубу було відомо, що подібна угода через офшори буде кваліфікуватися податковими органами як шахрайство.

Providence Equity Partners LLC - американська інвестиційна компанія, зі штаб-квартирою в місті Провіденс (штат Род-Айленд, США), займається приватними капіталовкладеннями в галузі медіа, комунікацій, освіти та інформаційних технологій.

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