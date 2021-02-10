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Капітан "Реала" відмовився від нового контракту і повідомив, що покине клуб

Мадридці вже підшукали Рамосу заміну.

Капітан "Реала" відмовився від нового контракту і повідомив, що покине клуб
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

Капітан "Реала" Серхіо Рамос відхилив нову дворічну угоду з клубом з урізанням зарплати на 10%, повідомляє Mundo Deportivo.

34-річний центральний захисник повідомив керівництво клубу, що покине Мадрид у кінці нинішнього сезону по закінченні угоди з "бланкос".

У той самий час "Королівський клуб" більше не має наміру пропонувати своєму лідерові новий контракт.

У нинішньому сезоні Рамос зіграв у 18 матчах "Реала", в яких забив три голи і віддав результативну передачу. Серхіо захищає кольори "Реала" з 2005 року.

Найбільш імовірною заміною Рамосу може стати захисник "Баварії" Давід Алаба, чий контракт з мюнхенцями також добігає влітку. 28-річний австрієць уже повідомив, що залишає німецький клуб у кінці сезону.

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