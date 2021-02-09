Уругваєць забив 16 голів у своїх перших 17 матчах за "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії.

У підсумковому матчі 22-го туру Ла Ліги лідер першості "Атлетіко" приймав середняка "Сельту".

Матч завершився нічиєю - 2:2.

Обидва м'ячі за господарів записав на свій рахунок новачок "матрацників" цього сезону Луїс Суарес.

Таким чином, уругваєць забив 16 голів у своїх перших 17 матчах за "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії, ставши першим гравцем у XXI столітті, якому підкорилася ця позначка.

Попереднє досягнення належало Кріштіану Роналду - 15 забитих м'ячів у 17 іграх за мадридський "Реал" у сезоні-2009/2010.

16 - Luis Suárez 🇺🇾 ha marcado 16 goles en sus primeros 17 partidos con el Atlético de Madrid en LaLiga, logrando el mejor comienzo goleador de un jugador con un mismo club en la competición en el siglo XXI (Cristiano Ronaldo 🇵🇹 15 con el Real Madrid en la 09/10). Increíble. pic.twitter.com/TDFN9urcmK — OptaJose (@OptaJose) February 8, 2021

Огляд матчу "Атлетіко" - "Сельта".