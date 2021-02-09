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Суарес побив рекорд Роналду XXI століття

Уругваєць забив 16 голів у своїх перших 17 матчах за "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії.

Суарес побив рекорд Роналду XXI століття
Луїс Суарес
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 22-го туру Ла Ліги лідер першості "Атлетіко" приймав середняка "Сельту".

Матч завершився нічиєю - 2:2.

Обидва м'ячі за господарів записав на свій рахунок новачок "матрацників" цього сезону Луїс Суарес.

Таким чином, уругваєць забив 16 голів у своїх перших 17 матчах за "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії, ставши першим гравцем у XXI столітті, якому підкорилася ця позначка.

Попереднє досягнення належало Кріштіану Роналду - 15 забитих м'ячів у 17 іграх за мадридський "Реал" у сезоні-2009/2010.

Огляд матчу "Атлетіко" - "Сельта".

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