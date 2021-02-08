Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

"Барселона" не віддала "Реалу" другий рядок в турнірній таблиці Ла Ліги, здобувши у рамках 22-го туру вольову перемогу в Севільї над "Бетісом" - 3:2.

Черговий гол записав на свій рахунок капітан "блаугранас" Ліонель Мессі, який в цьому матчі вийшов на 57-й хвилині на заміну.

Аргентинець став автором гола через 136 секунд після виходу на поле. Це найшвидший гол форварда в Ла Лізі після виходу на заміну.

136 - Lionel Messi 🇦🇷 ha marcado a los 136 segundos de salir desde el banquillo, logrando su tanto más rápido como suplente con el @FCBarcelona_es en @LaLiga. Solución. pic.twitter.com/G4SyMs60Ez — OptaJose (@OptaJose) February 7, 2021

Всього після виходу з лави запасних Мессі забив 27 голів за кар'єру.

У нинішньому сезоні Ліонель взяв участь в 26 матчах за "Барселону" у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 5 гольових передач.