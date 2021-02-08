Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

У матчі 21-го туру Серії А "Мілан" приймав аутсайдера - "Кротоне".

За винятком стартових хвилин міланці не зазнали ніяких проблем і здобули розгромну перемогу - 4:0.

По дублю оформили Златан Ібрагімович і Анте Ребич. Причому хорвату для цього вистачило всього хвилини.

Що стосується шведа, то перший гол у ворота "акул" став для нього 500-м в кар'єрі. У тому числі за Rossoneri 39-річний Златан відзначився 82-а голами. Більше він забивав лише за "Парі Сен-Жермен" (156).

500 - Zlatan #Ibrahimovic ha realizzato la sua 500ª rete in carriera con i club, considerando tutte le competizioni, di cui 82 con la maglia del Milan - solo con il PSG (156) ha segnato di più. Gigante.#SerieATIM #MilanCrotone pic.twitter.com/6JtQ7602o2 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2021

Перемогою на "Сан-Сіро" "Мілан" повернув собі перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи земляків з "Інтера" на 2 очки.