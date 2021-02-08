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Ібрагімовичу підкорилася позначка в 500 голів за кар'єру

Златан відзначився в матчі проти "Кротоне".

Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович

У матчі 21-го туру Серії А "Мілан" приймав аутсайдера - "Кротоне".

За винятком стартових хвилин міланці не зазнали ніяких проблем і здобули розгромну перемогу - 4:0.

По дублю оформили Златан Ібрагімович і Анте Ребич. Причому хорвату для цього вистачило всього хвилини.

Що стосується шведа, то перший гол у ворота "акул" став для нього 500-м в кар'єрі. У тому числі за Rossoneri 39-річний Златан відзначився 82-а голами. Більше він забивав лише за "Парі Сен-Жермен" (156).

Перемогою на "Сан-Сіро" "Мілан" повернув собі перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи земляків з "Інтера" на 2 очки.

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