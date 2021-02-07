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Двох важковаговиків UFC після бою помістили в одну лікарняну палату

Бійці отримали серйозні травми.

Фото: USA Today Sports

У Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 184. У головному поєдинку вечора зустрілися росіянин Олександр Волков (33-8) і досвідчений нідерландський боєць Алістар Оверім (47-19).

З першого раунду Волков захопив ініціативу, завдаючи точні і потужні удару по супернику. Але Алістер вистояв.

Однак уже у другій п'ятихвилинці Волков зломив опір Оверіма, пославши голландця в нокаут.

Після поєдинку обидва бійця були направлені до лікарні.

Глава UFC Russia Андрій Громковський у фейсбуці повідомив, що важковаговики лежали в одній палаті.

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