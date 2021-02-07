У Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 184. У головному поєдинку вечора зустрілися росіянин Олександр Волков (33-8) і досвідчений нідерландський боєць Алістар Оверім (47-19).
З першого раунду Волков захопив ініціативу, завдаючи точні і потужні удару по супернику. Але Алістер вистояв.
Однак уже у другій п'ятихвилинці Волков зломив опір Оверіма, пославши голландця в нокаут.
Після поєдинку обидва бійця були направлені до лікарні.
Глава UFC Russia Андрій Громковський у фейсбуці повідомив, що важковаговики лежали в одній палаті.