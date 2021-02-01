У польському Лодзі на турнірі зі смішаних єдиноборств KSW 58 росіянин Шаміль Мусаєв (14-0) після бою з словенцем Уросем Юришичем (11-1) несподівано почав бійку зі своїм суперником.
Це сталося відразу після офіційного оголошення переможця бою - Мусаєв за підсумками трьох раундів виграв одноголосним рішенням суддів.
Що спровокувало росіянина на такі агресивні заходи, не розголошується.
#KSW58 pic.twitter.com/kLZXh4QaMH— El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 30, 2021
The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58 pic.twitter.com/8MDxxQmaNl— Dusty Andrews (@Fight_Expert) January 30, 2021