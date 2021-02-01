У польському Лодзі на турнірі зі смішаних єдиноборств KSW 58 росіянин Шаміль Мусаєв (14-0) після бою з словенцем Уросем Юришичем (11-1) несподівано почав бійку зі своїм суперником.

Це сталося відразу після офіційного оголошення переможця бою - Мусаєв за підсумками трьох раундів виграв одноголосним рішенням суддів.

Що спровокувало росіянина на такі агресивні заходи, не розголошується.