"Червоні дияволи" і "каноніри" розійшлися миром.

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В рамках 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" приймав одного з лідерів чемпіонату - "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок у Лондоні завершився безрезультатно.

Ця нічия до 3-х очок віддалила "МанЮнайтед" від лідера АПЛ, яким є "МанСіті".

Проте, підопічні Уле-Гуннара Сольскьяєра зуміли встановити клубний рекорд. "Червоні дияволи" не програють в 18 виїзних матчах Прем'єр-ліги поспіль (13 перемог при 5 нічиїх).