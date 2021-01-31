В рамках 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" приймав одного з лідерів чемпіонату - "Манчестер Юнайтед".
Поєдинок у Лондоні завершився безрезультатно.
Ця нічия до 3-х очок віддалила "МанЮнайтед" від лідера АПЛ, яким є "МанСіті".
Проте, підопічні Уле-Гуннара Сольскьяєра зуміли встановити клубний рекорд. "Червоні дияволи" не програють в 18 виїзних матчах Прем'єр-ліги поспіль (13 перемог при 5 нічиїх).
18 - Manchester United are now unbeaten in 18 Premier League away games (W13 D5), the longest run without defeat on the road in their top-flight history. Cloud. pic.twitter.com/u0T5MiRCJp— OptaJoe (@OptaJoe) January 30, 2021