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Прима зайняв 6 місце в спринті на Чемпіонаті Європи-2021 з біатлону

Українські біатлоністи знову залишилися без медалі.

Прима зайняв 6 місце в спринті на Чемпіонаті Європи-2021 з біатлону
Артем Прима
Фото: biathlon.com.ua

У польському Душники-Здруй відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках Чемпіонату Європи-2021 з біатлону.

Чемпіоном став швейцарець Мартін Єгер, якому вдалося закрити всі мішені. Срібну медаль завоював росіянин Саїд Халілі, який також чисто відстрілявся.

"Бронза" дісталася німцеві Йоганнесу Кюну, який хвацько промчав 10 кілометрів, проте допустив два промахи.

Найкращим у складі збірної України став Артем Прима. Як сьогодні раніше Віта Семеренко, він претендував на "срібло", але один промах на другому вогневому рубежі відкинув його на шосте місце.

Повністю провалили гонку Андрій Доценко, Руслан Ткаленко і Тарас Лесюк, які не зуміли навіть кваліфікуватися на гонку переслідування.

Після чотирьох програм чемпіонату у скарбничці збірної України тільки одна медаль - "срібло" Анастасії Меркушиної в індивідуальній гонці. Українським чоловікам поки що не вдалося здобути жодної нагороди.

Результати гонки:

  1. Мартін Єгер (0+0) 27:19,2
  2. Саїд Халілі (0+0) +7,3
  3. Йоганнес Кюн (1+1) +15,3

...

6. Артем Прима (0+1) +32,0

29. Богдан Цимбал (1+1) +1:07,2

39. Артем Тищенко (0+1) +1:31,6

74. Тарас Лесюк (2+2) +2:34,6

96. Руслан Ткаленко (3+1) +3:13,0

101. Андрій Доценко (2 + 2) +3: 28,1

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