"Вест Гем підписав з "Манчестера Юнайтед" конкурента Ярмоленка по амплуа

Півзахисник "Манчестера Юнайтед" Джессі Лінгард на правах оренди перейшов у "Вест Гем", повідомляє Twitter SkySportsNews.

BREAKING: West Ham have agreed a deal to sign Jesse Lingard on loan from #MUFC for the rest of the season. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2021

Термін оренди 28-річного екс-гравця збірної Англії розрахований до кінця сезону. У поточному чемпіонаті Лінгард провів 3 матчі за "червоних дияволів" і результативними діями не відзначився.

Джессі є конкурентом українця Андрія Ярмоленка на позиції правого вінгера.