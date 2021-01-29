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"Вест Гем підписав з "Манчестера Юнайтед" конкурента Ярмоленка по амплуа

Джессі Лінгард до кінця сезону орендований "молотобійцями".

Півзахисник "Манчестера Юнайтед" Джессі Лінгард на правах оренди перейшов у "Вест Гем", повідомляє Twitter SkySportsNews.

Термін оренди 28-річного екс-гравця збірної Англії розрахований до кінця сезону. У поточному чемпіонаті Лінгард провів 3 матчі за "червоних дияволів" і результативними діями не відзначився.

Джессі є конкурентом українця Андрія Ярмоленка на позиції правого вінгера.

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