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Клуб Ярмоленко - "Вест Хэм" возобновил тренировки, несмотря на коронавирус

Правда, тренировки проходят на бесконтактной основе.

Клуб Ярмоленко - "Вест Хэм" возобновил тренировки, несмотря на коронавирус
Фото: whufc.com

Клуб украинца Андрея Ярмоленко - "Вест Хэм" возобновил тренировочный процесс, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает официальный сайт "хаммерс".

Команда провела бесконтактную тренировку на клубной базе - игроки находились на определенном расстоянии друг от друга и каждый занимался индивидуально.

Все футболисты сообщили, что не испытывают никаких проблем со здоровьем. Однако клуб предпринял меры осторожности: запретил принимать душ и пищу на базе.

Ранее вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэди заявил, что сезон в Английской Премьер-Лиге надо признать недействительным и отменить.

Другие клубы АПЛ поддерживают вариант с отменой сезона, но признанием "Ливерпуля" чемпионом, а также распределением еврокубковых мест на следующий сезон.

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