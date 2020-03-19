"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
ГлавнаяСпорт

Бой года в UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном запретили проводить в Нью-Йорке из-за коронавируса

Скорее всего поединок состоится, но за пределами США.

Бой года в UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном запретили проводить в Нью-Йорке из-за коронавируса
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
Фото: instagram.com/ufcrussia

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проводить в Бруклине бой между чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, сообщает Mmafighting.com.

Отмена поединка связана с пандемией коронавируса COVID-19.

Изначально организаторы запланированного на 18 апреля боя хотели его провести в Лас-Вегасе, но штат Невада также запретил проведение у себя каких-либо спортивных мероприятий.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона - 25 побед и 3 поражения.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что бой россиянина и американца состоится даже при пустых трибунах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также