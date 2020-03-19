Бой года в UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном запретили проводить в Нью-Йорке из-за коронавируса

Скорее всего поединок состоится, но за пределами США.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проводить в Бруклине бой между чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, сообщает Mmafighting.com.

Отмена поединка связана с пандемией коронавируса COVID-19.

Изначально организаторы запланированного на 18 апреля боя хотели его провести в Лас-Вегасе, но штат Невада также запретил проведение у себя каких-либо спортивных мероприятий.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона - 25 побед и 3 поражения.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что бой россиянина и американца состоится даже при пустых трибунах.