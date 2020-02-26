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В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19

По крайней мере, четыре новых случая коронавируса связаны с Италией.

В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Фото: EPA/UPG

Германия находится в начале эпидемии вируса COVID-19, считает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Он подчеркнул, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации.

На этом фоне, по словам министра, нет уверенности, окажется ли удачной прежняя стратегия по локализации вируса.

За последние сутки коронавирус обнаружен у двух жителей Северного Рейна - Вестфалии, у четырех - Баден-Вюртемберга и одного - Рейнланд-Пфальца, передает Немецкая волна.

После подтверждения заражения новым вирусом семейной пары в Хайнсберге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) местные власти намерены поместить большое количество людей под домашний карантин.

Женщина, у которой был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду, поэтому все дети этого заведения и их родители должны оставаться дома. Кроме того, в семье имеются двое собственных детей школьного возраста, у которых не обнаружено симптомов заболевания.

Под домашний карантин помещены также все пациенты и персонал двух частных медицинских кабинетов, а также ряд сотрудников кельнской университетской клиники, с которыми контактировали заболевшие, ходившие туда на прием. Информацию о заражении передали также в гостиницу в Нидерландах, где немецкая семья недавно провела короткий отпуск. С 26 февраля закрыты все школы и детсады в округе Хайнсберг, они откроются не раньше начала следующей недели.

Пока неясно, где могли заразиться муж и жена, которые сейчас находятся на лечении в университетской клинике Дюссельдорфа, отмечает издание.

"Двое из заразившихся коронавирусом жителей Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из района Геппинген и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы COVID-19 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец последней, 60-летний заведующий отделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. По данным медучреждения, отслежены все контакты врача - анализы взяты у десятка завотделениями, они отстранены от оказания медицинской помощи пациентам и находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Четвертый инфицированный из Баден-Вюртемберга - 32-летний житель округа Ротвайль. Он также ездил недавно в Италию.

В земле Рейнланд-Пфальц вирус обнаружен у военнослужащего, он помещен в центральный госпиталь бундесвера в Кобленце.

Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии (16 случаев). Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.

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