Фаны "Ювентуса" возмущены решением клуба не возвращать им деньги за купленные билеты на матч с "Интером"

Из-за распространения коронавируса в Италии было решено провести 6 матчей ближайшего тура Серии А при пустых трибунах.

Это решение касается и центральной встречи "Ювентус" – "Интер". При этом футбольный клуб "Ювентус" не намерен возвращать болельщикам деньги за купленные билеты, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

"Ювентус" заработал на продаже билетов на этот матч около 3 млн евро, и руководство туринцев считает, что эти деньги нельзя терять из-за решения Федерации футбола Италии, с чем явно не согласны болельщики.

Ситуацию рассмотрят антимонопольные органы, отмечает издание.

В то же время миланский "Интер" уже начал процедуру возврата денег своим болельщикам.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 60 очков в 25 турах. "Интер", сыграв на один матч меньше, занимает третье месте и имеет в активе 54 очка.