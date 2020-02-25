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Официально: матч "Ювентус" – "Интер" пройдет без зрителей

6 матчей 26-го тура Серии А пройдут на пустых стадионах.

Официально: матч "Ювентус" – "Интер" пройдет без зрителей
Фото: ilsalottodelcalcio

Большая часть матчей 26-го тура чемпионата Италии пройдет при пустых трибунах, сообщает Il Salotto del Calcio.

Министр спорта Италии Винченцо Спалафора подтвердил информацию о том, что все спортивные мероприятия в таких регионах, как Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули, Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

В 26-м туре Серии А в этих регионах будут сыграны шесть поединков, из которых центральный, между "Ювентусом" и "Интером" состоится в столице Пьемонта - Турине.

Кроме того, при пустых трибунах пройдут матчи:

  • "Удинезе" - "Фиорентина"
  • "Милан" - "Дженоа"
  • "Парма" - СПАЛ
  • "Сассуоло" - "Брешия"
  • "Сампдория" - "Верона"
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