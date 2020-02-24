Министерство здравоохранения Италии рекомендует провести матч "Ювентус" - "Интер" без зрителей

Из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи Серии А.

Матч 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер" может пройти без болельщиков, сообщает Sky Sport Italia.

Министерство здравоохранения Италии рекомендует провести встречу при пустом стадионе в связи с распространением коронавируса в стране.

Ранее из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи Серии А. Также сообщалось, что "Интер" может провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Лудогорца" при пустых трибунах.

За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии - районе Италии, столицей которого является Милан. Известно, что из-за болезни в стране скончались 6 человек.

Отметим, что матч двух лидеров Серии А должен состоятся 1 марта.