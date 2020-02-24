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Экс-игрок "Динамо" стал зачинщиком драки в стамбульском дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче"

"Галатасарай" прервал серию без побед на поле "Фенербахче".

Экс-игрок "Динамо" стал зачинщиком драки в стамбульском дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче"
Юнес Беланда
Фото: futbik.com

В 23-м туре турецкой Суперлиги, как всегда борющиеся за высокие места стамбульские "Фенербахче" и "Галатасарай" провели очную дуэль.

Гости, которыми выступала команда с района Галата, впервые за последний 21 год одержали выездную победу 3:1.

Под конец горячего дерби команды устроили потасовку, зачинщиком которой выступил экс-игрок "Динамо" Юнес Беланда, защищающий в настоящий момент цвета "Галатасарая".

Беланда в агрессивной манере оттолкнул от себя Дениза Туруча, после чего хавбек хозяев отправился выяснять отношения с Юнесом.

Между всеми футболистами началась потасовка, по итогам которой Беланда и Туруч были удалены с поля.

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