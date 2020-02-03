Форвард "Динамо" отметился голом в дебютном матче в чемпионате Турции

В последний день зимнего трансферного окна официальный сайт "Динамо" информировал о том, что форвард Жерсон Родригеш на правах аренды до конца сезона стал игроком турецкого "Анкарагюджю".

Спустя всего два дня игрок сборной Люксембурга дебютировал за свой новый клуб в матче 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши".

Дебют получился удачным: на 50-й минуте Родригеш ударом с пенальти забил свой первый гол за новый клуб, установив окончательный счет в матче – 1:1.

Добавим, что Родригеш записал на свой счет в поединке против "Касымпаши" 110 технико-тактических действий с успешностью в 52%.

Представитель Люксембурга активно вступал в единоборства (52 действия за матч, 44% - выигранные), шел в дриблинг (13 действий, 15% - успешные), а также играл в пас (40 передач, 73% - точные).

Примечательно, что в текущем сезоне показатель в 110 ТТД – индивидуально лучший для Жерсона. В "Динамо" его максимальный аналогичный показатель составил в полтора раза меньше - 70.

Отметим, что столичный клуб находится в зоне вылета в элитном дивизионе Турции.

Напомним, Родригеш перешел в "Динамо" минувшем летом. Его хотел подписать бывший главный тренер киевлян Александр Хацкевич, однако при новом наставнике Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил.

В Украинской Премьер-лиге Жерсон провел 8 матчей и забил 2 гола.