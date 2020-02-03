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Роналду забил юбилейный гол в футболке "Ювентуса"

Криштиану отметился дублем в поединке с "Фиорентиной".

Роналду забил юбилейный гол в футболке "Ювентуса"
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома не имел проблем в противостоянии с "Фиорентиной" – 3:0.

Дублем отметился Криштиану Роналду – оба своих мяча португалец забил с пенальти.

Еще один мяч на счету защитника Маттейса де Лигта.

Добавим, что второй гол Роналду стал для него пятидесятым, забитым в футболке "Ювентуса".

"Приятно вернуться к победам и с рад забить снова на нашем стадионе.

Горжусь, что забил 50 голов в футболке "Ювентуса", - написал форвард в своем Instagram аккаунте.

Благодаря этой победе "Старая синьора" осталась на верху турнирной таблицы, опережая на 3 очка "Интер".

Обзор поединка "Ювентус" - "Фиорентина" - на сайте официального вещателя Серии А.

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