В 25-м туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" потерпел в Лондоне досадное поражение от "Тоттенхэма" 0:2.
Оба мяча были забиты во втором тайме.
Стоит отметить, что на шестое поражение подопечных Хосепа Гвардиолы в текущем розыгрыше АПЛ повлияло удаление на 60-й минуте Александра Зинченко.
Украинец совершил необдуманный фол в центре поля, при этом наверняка помня, что у него уже есть одна желтая карточка, полученная двадцатью минутами ранее.
Второе предупреждение Александра автоматически оставило гостей в меньшинстве.
"Шпорам" потребовалось всего 3 минуты, чтобы реализовать численное преимущество – гол на счету дебютанта "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.
А спустя 9 минут кореец Сон Хын Мин окончательно успокоил игру, удвоив преимущество хозяев.
Отметим, что для одного из лидеров сборной Украины это первая красная карточка в карьере.
Добавим, что Зинченко стал вторым украинцем в истории АПЛ, получившим красную карточку. Пионером здесь выступил в 2002 году экс-защитник "Арсенала" Олег Лужный.