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Зинченко заработал дебютное в карьере удаление в матче Английской Премьер-Лиги

Украинец подвел свою команду.

Зинченко заработал дебютное в карьере удаление в матче Английской Премьер-Лиги
Александр Зинченко
Фото: EPA/UPG

В 25-м туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" потерпел в Лондоне досадное поражение от "Тоттенхэма" 0:2.

Оба мяча были забиты во втором тайме.

Стоит отметить, что на шестое поражение подопечных Хосепа Гвардиолы в текущем розыгрыше АПЛ повлияло удаление на 60-й минуте Александра Зинченко.

Украинец совершил необдуманный фол в центре поля, при этом наверняка помня, что у него уже есть одна желтая карточка, полученная двадцатью минутами ранее.

Второе предупреждение Александра автоматически оставило гостей в меньшинстве.

"Шпорам" потребовалось всего 3 минуты, чтобы реализовать численное преимущество – гол на счету дебютанта "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.

А спустя 9 минут кореец Сон Хын Мин окончательно успокоил игру, удвоив преимущество хозяев.

Отметим, что для одного из лидеров сборной Украины это первая красная карточка в карьере.

Добавим, что Зинченко стал вторым украинцем в истории АПЛ, получившим красную карточку. Пионером здесь выступил в 2002 году экс-защитник "Арсенала" Олег Лужный.

 

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