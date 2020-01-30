"Манчестер Юнайтед" за 82,5 млн евро осуществил трансфер полузащитника сборной Португалии

Бруно Фернандеш на 5,5 лет связал свое спортивное будущее с "красными дьяволами".

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш

Пройдя медицинское обследование, Фернандеш заключил с "красными дьяволами" контракт на пять с половиной лет и опцией продления на 12 месяцев.

"Юнайтед" сразу заплатил за 25-летнего португальца 55 млн евро. Кроме того, сумма бонусов может составить еще 25 млн., плюс – половина суммы (5 млн евро) от агентских расходов, также будет выплачена с банковского счета МЮ.

В 137 матчах за "Спортинг" португалец забил 63 гола и отдал 52 голевые передачи.

На его счету 19 матчей за сборную Португалии, в составе которой он стал победителем исторического первого розыгрыша Лиги Наций УЕФА в 2019 году.