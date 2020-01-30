В первом полуфинальном матче мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии встретились вторая и третья ракетки мира Новак Джокович и Роджер Федерер соответственно.

Битвы, на которую рассчитывали болельщики тенниса, не получилось.

Джокович в юбилейной, 50-ой очной дуэли экс-первых ракеток мира был сильнее, обыграв швейцарца в трех сетах – 7:6 (7-1), 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Определяющим в итоговой победе серба был первый сет, который длился 1 час и в котором Новак, проигрывая 2:5, сумел довести партию до тай-брейка, выигранного "в одни ворота".

Во втором сете, не менее упорном, Джокович, при счете 5:4 в свою пользу, решил не доводить дело до второго подряд в матче тай-брейка, и выиграл подачу Родждера - 6:4.

Отметим, что после этой победы счет в их очном противостоянии стал 27:23 в пользу серба.

Соперник Джоковича по финалу определится завтра в матче немца Александра Зверева и австрийца Доминика Тима.

Добавим, что для Новака финал в Мельбурне станет восьмым в карьере, в семи предыдущих он неизменно бил своих соперников.

Кроме того, Джокович стал единственным теннисистом, вышедшим в восемь финалов двух разных турниров "Большого шлема". Помимо Мельбурна, серб столько же раз играл в финале US Open.

Количество финалов "Больших шлемов" у других теннисистов выглядит так:

12 - Федерер (Уимблдон)

12 – Рафаэль Надаль (Испания, Ролан Гарос)

8 - Джокович (Australian Open)

8 - Джокович - (US Open)

8 – Пит Сампрас - (США, US Open)

8 – Иван Лендл - (Чехословакия, US Open)

Обновление.Highlights матча Джокович - Федерер - на официальном сайте турнира.